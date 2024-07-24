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Cumhurbaşkanı Tatar: İhtiyaç durumunda biz de deniz üssü kurabiliriz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta 60 yıldır 2 halkın bir arada yaşadığını belirten Ersin Tatar, "Aksi düşünülemez. İki devletli çözüm vazgeçilmezdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar: İhtiyaç durumunda biz de deniz üssü kurabiliriz

Tatar ayrıca, Kuzey Kıbrıs üzerindeki ambargo ve izolasyonun kalkması gerektiğini söyledi. KKTC’nin bölgedeki önemine işaret eden Tatar, "Her yıl 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs'ta coşku ile anılır. Fakat bu yıl 50. yıl dönümü olduğu için yarım asır elbette farklıydı. Ona göre hazırlıklar yapılmış ve çok daha geniş çaplı bir kutlama etkinliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle katılması, orada da verilen mesajlarda Türkiye bir bütün 85 milyonluk Türkiye oradaydı.

Ana muhalefet ve diğer parti başkanları ekipleri heyetleri Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden gelen gaziler, sivil toplum, büyük bir medya temsilciliği oradaydı. Türkiye'nin gücünü de orada gördük. Türk Yıldızları da hava sahasında kendi gösterilerini yaptılar. Bütün Girne adeta balkonlarda binalarda damlarda caddelerde halk bütün bu gösteriyi seyretti.

Büyük bir coşku ile kutladık. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü yok oluştan bir soykırımdan kurtarılmış. Kıbrıs hem Kıbrıs Türkünün bekası için aynı zamanda Türkiye'mizin ana vatanın kendi güvenliği için hem Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de hem de onun üzerindeki Gök Vatan'da hava sahası için çok önemli” dedi. Soru üzerine Tatar, "Kıbrıs'ta 60 yıldır zaten 2 halk yarışıyor. Aksi düşünülemez. İki devletli çözüm vazgeçilmezdir. Tatar, “ Kuzey Kıbrıs üzerinde ambargo ve izolasyon kalkmalıdır. KKTC'nin tanınması için çaba gösteriyoruz." diye ekledi.

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