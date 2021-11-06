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Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi

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Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi
Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi

Hellim Konusu ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Açıklaması:

Başbakanlığımızın bünyesinde kurulu Hellim Koordinasyon Kurulu'nun ilgili Bakanlıkların Müsteşarları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın katılımıyla yapmış olduğu değerlendirme toplantısında, 12 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş olmasına rağmen, halen Kıbrıslı Türk üreticilerin yararlanamadığı Hellimin AB nezdindeki menşe ismi korumalı ürün olarak tesciliyle AB’ye ihraç sürecinde yaşanan sıkıntılar değerlendirilmiş ve gerekli girişimleri yapmak üzere konunun Cumhurbaşkanımıza aktarılması kararlaştırılmıştı.

Bu kararı takiben Cumhurbaşkanı Hellim Koordinasyon Kurulu üyelerini kabul etmiş ve gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Kurul, yaşanan sıkıntıların Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanacak bir mektup aracılığıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e iletilmesini istemişti. Bu istek doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından Kurul'un ilettiği sıkıntıları içeren bir mektup gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı mektubunda, Kıbrıslı Türklere karşı yapılan ayrımcılık ve haksızlığın kabul edilmeyeceğini belirterek, Komisyon Başkanı'ndan Kıbrıs Türk tarafının baştan var olan eşit haklarının bir gereği olarak iki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesini ihlal ederek AB tarafından yürürlüğe sokulmaya çalışılan düzenlemelerin gözden geçirilmesini istemiştir.

Cumhurbaşkanı uygulamaya konulmaya çalışılan düzenlemenin Kıbrıslı Türk üreticileri Rum otoritelerine tabi kılmayı hedeflediğini, bunun Rum tarafının otoritesini KKTC'ye yaymak suretiyle adanın tümüne hükmetme emellerine ulşamasına hizmet ettiğini, bu çağdışı yaklaşımın Adaya barış ve istikrar getiremeyeceğini anlatmıştır.

Cumhurbaşkanı, Avrupa Komisyonu'nun tescil bakımından tüm Adada işleyebilir bir mekanizma bulunması yönündeki sorumluluğunu hatırlatarak Hellimin, Yeşil Hat üzerinden Avrupa Birliği'ne ihracını sağlamak için gerekli olan sağlık ve gıda güvenliği denetleme kurumunun bir an önce Komisyon veya iki tarafça atanarak, sürecin başlatılması yönünde adım atması talebini de dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı ayrıca von der Leyen'e, Avrupa Birliği'nin Hellim konusunda almış olduğu kararın, iki taraf arasında iş birliği ve güven yaratma yönündeki çabaların devam ettiği ve resmi müzakerelerin başlayabilmesi için dengenin gözetilmesi gereken bir süreçte ortama zarar verdiği gibi, Kıbrıs Türk Halkının Avrupa Birliği'ne olan güvenini daha da sarstığına dikkat çekmiştir.

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