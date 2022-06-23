Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasındaki görüşme başladı

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 12.00 sularında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesini ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Tatar ve Oktay burada bir görüşme gerçekleştiriyorlar.

Saat 14.30’da başlayan görüşmede, heyetler de hazır bulunuyor.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

KKTC’de üç gün sürecek resmi temasları kapsamında Fuat Oktay’ın bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelmesi ve ardından da Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı’na katılması bekleniyor.

-Oktay’ın yarınki programı

Oktay’ın ziyaretin ikinci günü olan yarın saat 11.00’de Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek “Girişimcilik Hibe Programı”na iştirak etmesi ve sonrasında genç sporcularla buluşması bekleniyor.

Oktay’ın, yarın saat 14.00’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü’nde incelemelerde de bulunması ve ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.