  • BIST 2.567,98
  • Altın 1023.682
  • Dolar 17.3619
  • Euro 18.2562
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasındaki görüşme başladı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki görüşme saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasındaki görüşme başladı

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 12.00 sularında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Mersinlik’te devam eden orman yangını bölgesini ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunmalarının ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Tatar ve Oktay  burada bir görüşme gerçekleştiriyorlar.

Saat 14.30’da başlayan görüşmede, heyetler de hazır bulunuyor.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

KKTC’de üç gün sürecek resmi temasları kapsamında Fuat Oktay’ın bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelmesi ve ardından da Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı’na katılması bekleniyor.

-Oktay’ın yarınki programı

Oktay’ın ziyaretin ikinci günü olan yarın saat 11.00’de Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek “Girişimcilik Hibe Programı”na iştirak etmesi ve sonrasında genç sporcularla buluşması bekleniyor.

Oktay’ın, yarın saat 14.00’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü’nde incelemelerde de bulunması ve ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP’den hükümete çağrı: ‘Bu ülkeyi artık sevin ve ülkemiz için çalışmaya başlayın’23 Haziran 2022 Perşembe 14:50
  • Oktay:Tüm imkanları seferber ederek yangını sürdürmeye çalışıyoruz23 Haziran 2022 Perşembe 14:10
  • Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir23 Haziran 2022 Perşembe 14:09
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği arasında Konukevi Projesi Protokolü imzalandı23 Haziran 2022 Perşembe 14:08
  • Altuğra: Yangın çıkan bölgelere yakın mesafede olan vatandaşların dumana maruz kalmaları halinde maske takmaları önem taşımaktadır23 Haziran 2022 Perşembe 14:07
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,yangın bölgesine hareket etti23 Haziran 2022 Perşembe 14:06
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi23 Haziran 2022 Perşembe 14:04
  • AKEL: Kantara’yla birlikte yüreklerimiz de yanıyor23 Haziran 2022 Perşembe 13:29
  • Bağımsızlık Yolu: Yanan Orman Alanları İmara Kapatılsın!23 Haziran 2022 Perşembe 13:27
  • Gönyeli'de kaza23 Haziran 2022 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti