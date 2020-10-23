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Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim’de Türkiye’ye gerçekleştirecek

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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye’ye gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim’de Türkiye’ye gerçekleştirecek

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye'ye gerçekleştirecek.

TC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.” denildi

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

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