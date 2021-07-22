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Cumhurbaşkanı Tatar İngiliz Yetkililerle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar İngiliz Yetkililerle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar İngiliz Yetkililerle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmelerde bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 5+BM Cenevre gayriresmî toplantısı ardından devam eden ortak zeminin bulunup bulunmadığına yönelik çalışmalar çerçevesinde yapıcı bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asrı aşkın süredir çözümsüz olarak devam eden ve en son Crans Montana'da çöken eski zeminde ısrarın ancak ve ancak statükonun devamına hizmet edeceğinin altını çizdi.

"ÇÖZÜMÜN ANAHTARI TARAFLARIN EGEMEN EŞİTLİKLERİNİN TANINMASI"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözümün anahtarının tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla ve bunun taraflarca içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini, mevcut durumun oluşturduğu dengesizlikte eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağını bir kez daha muhataplarına tekrarladı.

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