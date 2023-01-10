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Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Davulcular ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı İrfan Davulcular ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Davulcular ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı İrfan Davulcular ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere ziyareti sırasında bazı takımların maçlarını izlediğini belirterek oradaki gençlerin dayanışma ve kardeşlik içerisinde spor yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki futbol takımları ile KKTC’deki futbol takımları arasındaki bağların en zor şartlarda bile kopmadığını dile getirerek bu bağların bundan sonraki süreçte daha da artacağına inanç belirtti. KKTC Devleti’nin imkânları çerçevesinde bütün süreçlere, ilgili maçlara ve etkinliklere destek vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkenin birlikte yapacağı çalışmaların anlamlı olacağını dile getirerek KKTC gençliği üzerinde uygulanan ambargoların ve kısıtlamaların üzüntü verici olduğunu söyledi.

Engellerin aşılması için aramızdaki bağların daha da güçlenmesini ve birlikte yapılacak olan etkinliklerin artmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkü’nün, ülkemizde de lig kurabildiğini ve maç yapabildiğini vurgulayarak spor, kardeşlik ve dayanışmanın, Kıbrıs’ın milli davasına da hizmet ettiğini sözlerine ekledi. 

Kıbrıs Türk halkının nerede olursa olsun kendi iradesi, kültürü ve anlayışı ile birlik ve beraberlik içerisinde en doğal insan hakkı olan spor yapma boyutuyla da bunu yerine getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütün spor camiasına başarılar diledi.

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