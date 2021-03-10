Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük'ü anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan, bakan ve UBP Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

İrsen Küçük’ün vatan sevdalısı bir şahsiyet olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dr. Fazıl Küçük’ün kardeşinin oğlu olan İrsen Küçük, Küçük soyadını taşıyan, özveriyle topluma her alanda hizmet etmiş, önemli bir siyasetçiydi” dedi.

İrsen Küçük’ün ayrıca Erenköy Mücahidi olarak görev yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Küçük’ün gerek milletvekili gerek Tarım Bakanı gerekse Başbakanlığı döneminde verdiği önemli hizmetlerin altını çizdi.

İrsen Küçük’ün, Kayseri’de Devlet Su İşleri’nde görev yaptığı sürede elde ettiği deneyimleriyle, KKTC halkının Anadolu suyuna kavuştuğu KKTC Su Temin Projesi'ne büyük katkı yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu topraklarda Kıbrıs Türk Halkı’nın güven ve refah içinde yaşamaya devam edeceğini, bunun İrsen Küçük’ün de en büyük arzusu olduğuna dikkat çekti.

İrsen Küçük’ün siyaseten elde ettiği başarılara ek olarak hem çok iyi bir eş hem çok iyi bir baba hem de çok iyi bir dede olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün isminin ve anısının yaşatılacağını vurguladı.