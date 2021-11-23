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Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta’daki Kıbrıs Gazilerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Isparta’daki Kıbrıs gazilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta’daki Kıbrıs Gazilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Isparta’daki Kıbrıs gazilerini kabul etti.
 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’a yönelik başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan gazilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
 

“Gazilerimizin her zaman başımızın tacı” diyen Tatar, Kıbrıs’ta büyük bir mücadele verildiğini ve Türk askerinin adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:
 

“Kıbrıs, devlet olma erdemine kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti daima yanımızdadır. Yeni bir devlet kurmanın en büyük şerefi bir halkın kendi kendini yönetme hakkıdır. Biz KKTC’de kendi kendimizi yönetiyoruz ve Anavatan Türkiye ile birlikte aynı milli düşüncelerle aynı yolda ilerliyoruz. Siz, 1974’te canınız pahasına gelip bizim yardımımıza koştunuz. Bu bizim kurtuluşumuz oldu ve bu, KKTC’nin kurulması için atılan en büyük adımlardan biriydi. KKTC Cumhurbaşkanı olarak şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, siz kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum” 

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