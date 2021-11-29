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Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’a Gitmek Üzere Kktc’den Ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’a Gitmek Üzere Kktc’den Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’a Gitmek Üzere Kktc’den Ayrıldı

Tatar, Marmara Grubu Vakfı’nın Etkinliğinde Konuşma Yapacak

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın etkinliğine katılmak amacıyla İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

Günübirlik ziyaret çerçevesinde İstanbul’da temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36.Dönem 1. Oturum etkinliğine katılarak, konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, temaslarını tamamlamasının ardından gece yarısından sonra yurda dönmesi bekleniyor.

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