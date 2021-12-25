Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’da Şehitleri Anma Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da “58. Yıldönümünde Kanlı Noeli Anma Etkinliği”ne katıldı.

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezinde yer alan ve “Bu acıyı unutmadık unutturmayacağız” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şeref konuğu olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kanlı Noel şehitleri anıldı, Kıbrıs Türk halkına yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı saldırıların unutturulmayacağını vurguladı.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Ekemli Astsubaylar Derneği, Kuleliler Derneği ve Türkiye Harp Malül Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasına katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Kıbrıs davasının büyük bir dava olduğunu, ulusal dava olduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ın 80 bin şehit verilerek fethedildiğini ifade ederek, şu anda Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu, ne ağır bedeller ödenerek de bu devletin kurulduğunu gençlere de anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta yaşanan acıları ve milli mücadele yıllarını anlatan Tatar, Osmanlı döneminde adanın İngiltere’ye kiralandığını ve İngiltere’nin adayı ilhak ettiğini, adaya taşıdığı Rum nüfusuyla dengeyi bozduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucusu olduğunu ancak silah zoruyla atıldığını, saldırılara katliamlara maruz kaldığını, BM’nin de buna seyirci kaldığını söyledi.

Bu yüzden Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğini dünyaya haykırdığını ifade eden Tatar, AB’nin de Kıbrıs Türk Halkına verdiği sözleri tutmadığını anlattı.

Tatar, ortaya koyduğu yeni siyaset olan iki devlet ve eşit egemenlik talebinin arkasında sonuna kadar dik durma pozisyonunda olduklarını, Türkiye’nin de bunu desteklediğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını Türkiye ile birlikte koruduklarını, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını hiçbir gücün ayıramayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Rumlar’la ortaklıkta bir hayır olmadığını, amaçlarının sadece Türkiye’nin adadan çıkarılması olduğunu ifade etti.

“İnsaf! Biz vefasız insanlar değiliz” diyen Tatar, hedefin “büyük Yunanistan” olduğunu söyledi, bu yüzden ecdadın emaneti Kıbrıs’ın kendileri için çok önemli olduğunu, sıfır asker sıfır garantiyi asla kabul etmeyeceklerini, gerçeklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs’ta yeni bir dönemden bahsettiklerini, Cenevre’de bu öneriyi masaya sunduğunu, Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen eşit devletin kabulüyle bir anlaşma olabileceğini ifade eden Tatar, karşıdaki zihniyeti iyi bildiklerini ve devlet Türkiye ile ilişkiler, garantörlük gibi kırmızı çizgilerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Azerbaycan’ı da “gardaş devlet” olarak gördüklerini ifade eden Tatar, iki devlet arasındaki bağların da ileride daha iyi noktalara geleceğine inadığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz sabahı yeniden doğduğunu ifade ederek, bugünlere gelmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kimsenin Kıbrıs Türk halkından devletinden egemenliğinden vazgeçmesini, yeni maceraya atılmasını beklememesi gerektiğini ifade eden Tatar, devletten devlete eşit egemenlik temelinde anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Tatar, KKTC ile Türkiye’nin ilişkilerinin her alanda bugüne kadar çok derinleştiğini, her alanda bir mühür olduğunu, suyun geldiğini şimdi de elektrikte yeni adımlar atılacağına inanç belirtti.

Tatar, her alanda gelişen ve gelişmeye devam eden KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle geleceğe ümitle baktığını ve bakmaya devam edeceğini söyledi.