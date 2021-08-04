Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'dan Antalya'ya geçiyor

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangın bölgelerinde incelemeler yapmak üzere Antalya’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin düzenlediği etkinliklere katılan, sivil toplum örgütleriyle ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen ve Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.45’te Antalya’ya hareket edecek ve yangın bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul ve Antalya temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul üzerinden bu akşam saat 20.40’ta adaya dönecek.