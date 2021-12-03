Cumhurbaşkani Tatar İTÜ-ETA Vakfi Ve Doğa Okullari Gala Yemeğine Katildi

İTÜ-ETA Vakfı Doğa Okulları gala yemeği dün akşam Elexus Otel’de gerçekleşti. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katıldı.

Gece de İTÜ-ETA Vakfı Genel Müdürü Serhat Özeren yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gala yemeğine katıldığı için teşekürlerini iletti.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmasında;

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine güzel bir gecede, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen Doğa okulları yöneticilerinin ülkemize yaptığı katkılardan dolayı minnet duygularını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; hem ülkemizin hem de farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizin eğitimi için ülkemize yaptıkları yatırımların ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Gelecek nesillerin milli şuur ve vatan sevgisiyle yetişmelerinin; topluma ve hayata kazandırılmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şu şekilde devam etti;

“Fikir üreten, altyapısında büyük hizmetleri olup katkı koyan ve böylesine güzel eğitim kurumlarını ülkemize kazandıran herkese teşekkür ederim. KKTC bir takım sıkıntılarla karşı karşıya olan bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle daha da ileriye gitmek için büyük uğraşlar verilmektedir. Biz asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi içindeyiz. Şimdi ise bu Mavi Vatan’da var olmak için çaba gösteriyoruz. Ben her zaman Türkiye’ye güvendim ve inandım. Bu adada doğan Kıbrıslı bir Türküm, Türk evladıyım. Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde bu mücadelenin sürdürülmesinde bize yapılan haksızlıklara karşı; devletine, milletine ve bayrağına bağlı nesillerin yetişmesi çok önemlidir. Doğa Koleji’nin değerli ailesine, KKTC halkının sevgi ve saygısını iletiyorum. Geleceğe güvenle bakabilen nesiller yetiştirmek en büyük temennimdir.”

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a plaket ve kitap takdim edildi. (MHA)