Cumhurbaşkanı Tatar İTÜ Rektörü Kınacı’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu belirterek, KKTC’de kampüs kurarak eğitim alanında ileriye gitme anlayışını ortaya koymasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2010 yılında Maliye Bakanı görevindeyken, İTÜ ve KKTC hükümeti arasında birtakım anlaşmalar yapıldığını anımsatarak, yeni projelerin hayata geçmesi için çalışmaların yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında ifade ettiği gibi “KKTC’yi yeni bir geleceğe taşımak için hep birlikte yeni bir anlayışla iki devletli çözüm modelini” savunduklarını belirtti.

Eğitim ve turizm adası olarak ülkeye hizmetlerin verilmesi ve yatırımların yapılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ gibi önemli bir marka olan bir üniversitenin KKTC’de de eğitim projelerinin olmasının KKTC için önemli bir destek olduğunu vurguladı.

İTÜ’nün, ülkede de yakından takip edilen bir üniversite olduğunu ve geçmişten gelen özel bağlarının bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çok sayıda İTÜ mezunu Kıbrıslı Türk’ün olduğunu ve bu mezunların gerek kamu gerek özel sektörde ülkeye önemli hizmetler verdiklerini söyledi.

“İTÜ’nün ekonomi ve eğitim alanında ülkemize çok önemli hizmetleri olacağı düşüncesindeyim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ KKTC Rektörü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

İTÜ KKTC Rektörü Kınacı ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a üniversite ve eğitim projeleri hakkında bilgi vererek, “Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını” diledi.