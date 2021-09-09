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Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…

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Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…
Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’de…

İzmir’de düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna, Konak Orduevi’nde öğle yemeği verildi.

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Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre yemekte, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler,  Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve diğer katılımcılar yer aldı.

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