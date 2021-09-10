Cumhurbaşkanı Tatar İzmir’den Ayrıldı

İzmir’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda dönmek üzere saat 14.55’te İzmir’den hareket etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, adaya dönüşünde saat 16.15’te Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapması bekleniyor.
İzmir’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurda dönmek üzere saat 14.55’te İzmir’den hareket etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, adaya dönüşünde saat 16.15’te Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.