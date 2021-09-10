  • BIST 1.452,670
  • Altın 489,52
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir programı kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir programı kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında dün çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale surlarını gezdi.

Alanda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tatar, Türk bayrağının çekili olduğu gönderin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar daha sonra Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Bu sırada kentin kurtuluşu dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunan bir motosikletli grubunun saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumasına eşlik eden Tatar, grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihi açısından 9 Eylül'ün çok önemli olduğunu belirterek "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir cesaret ve kahramanlıkla Yunan'ı denize döktüğü gündür. Türkiye Cumhuriyeti ve İzmir işgalden kurtulmuştur." dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?10 Eylül 2021 Cuma 08:17
  • Detay Bugün ne manşet attı? 10 Eylül 2021 Cuma10 Eylül 2021 Cuma 08:09
  • Kazada hayatını kaybeden şahsın ve yaralıların isimleri belirlendi09 Eylül 2021 Perşembe 22:20
  • Cemal Özyiğit'ten Rum Eğitim Bakanlığı'na ATATÜRK tepkisi.. Gerici Zihniyetin Son Örneği!09 Eylül 2021 Perşembe 21:55
  • Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürüyüş… İçener, trafik kazalarına dikkat çekmek için 210 km’lik yürüyüşüne başladı09 Eylül 2021 Perşembe 21:30
  • Üstel: “Acil Durum Hastanesi’nde tedavi görenlerin %80’i aşısız”09 Eylül 2021 Perşembe 21:04
  • GÜNCELLENDİ: Lefkoşa'da ölümlü kaza! Hayatını kaybedenin ismi belirlendi...09 Eylül 2021 Perşembe 20:33
  • UBP Kurultayı...Saner: 2 Merkez yeri̇ne 2 günde oylamamızı yapacağız09 Eylül 2021 Perşembe 20:06
  • PGM'den çok önemli dolandırıcılık uyarısı!09 Eylül 2021 Perşembe 19:30
  • Sorakın: Halkın yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmek09 Eylül 2021 Perşembe 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti