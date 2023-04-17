Cumhurbaşkanı Tatar Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi mesajında barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sevgi ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na yaklaştığımızın habercisi, dinimizdeki en önemli gecelerden, Yüce Allah’ın insanlara olan merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun zirveye ulaştığı Kadir Gecesi’ni birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularına, her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bir dönemde idrak ediyoruz “dedi.

Saygının, anlayış ve hoşgörünün yaşamdaki birleştirici yönlerini hatırlamaya yardımcı olan böylesi mübarek gecelerin, bereket ve rahmetin doruğa ulaştığı müstesna zamanlar olduğunu kaydeden Tatar, “Bu mübarek gecenin, milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.