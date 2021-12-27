Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu-Sen Ve Kamu-İş Başkanlarını Kabul Ederek Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu-Sen ve Kamu-İş başkanlarını kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama göre, görüşmede, ekonomik ve güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu kabul etti.
Kabulde, ülkede yaşanan son ekonomik ve güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.
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