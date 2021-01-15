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Cumhurbaşkanı Tatar: Kapanma gündemimizde yok

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Cumhurbaşkanı Tatar: Kapanma gündemimizde yok
Cumhurbaşkanı Tatar: Kapanma gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tatar’ın partilerle görüşmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. KKTC’de aşılama sürecinin başladığına dikkat çeken Tatar, aşılama ile pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların aşılacağını söyledi.

KKTC’de pandemi sürecinin iyi yönetildiğini aktaran Tatar, vakalarda yaşanan artışların Güney Kıbrıs’tan geldiğini işaret etti. Şu anda genel bir kapanmanın söz konusu olmadığını altını çizen Tatar, şartların değişmesi durumunda düşünülebileceğini söyledi.

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