Cumhurbaşkanı Tatar Karakartal’ın yeni kitabının imza gününe katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte “Prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı– Boğaziçi’nin Serin Sularından Kıbrıs’a Uzanan Bir Gönül” isimli kitabın, tanıtım ve imza günü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, “kültürel ve akademik donanımı ile Prof. Karakartal’ın tam bir edebiyat adamı olduğunu”, KKTC’ye yerleşen Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın ülke kültür, edebiyat ve sanat yaşamına büyük katkılar yapacağına inandığını belirtti.

Tatar, “Edebi çalışmaların zenginleşmesine yapacağınız çalışmaların, ortaya koyacağınız eserlerin büyük katkısı olacaktır” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinerek, ayrı dine ve dile sahip, adada egemen bir halk olan Kıbrıslı Türklerin, kendi devletinde özgürlük ve güvende yaşayabilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, tarihe sahip çıkarak, geçmişi iyi anlayıp geleceği bu anlayışla kurgulamanın gerekliliğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelenek, görenek ve kültürünün yaşatılması ve anlatılması için ortaya konan tüm emekler için teşekkürlerini sundu.