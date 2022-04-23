Cumhurbaşkanı Tatar, Karaoğlanoğlu'nda Öğrencilerin Gösterilerini İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Orhan Dural Stadyumu’nda Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencilerinin gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme işaret etti ve bu günü tüm çocuklara armağan ettiğini belirtti. Tatar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri, KKTC için de geçerlidir. Çünkü bizim bu adada yıllardır verdiğimiz mücadele egemenliğimize sahip çıkmak içindi ve adadaki varlığımızı egemenliğimize sahip çıkarak inşa etmekteyiz. Gelecekte bu makamlarda ülkeyi yönetecek ve KKTC’ye sahip çıkacak olan çocuklarımıza da tüm bunları en iyi şekilde anlatmak bu bayram gününü kutlarken en büyük görevimizdir” dedi.





Çocukların geleceğe hazırlanmasında öğretmen ve ailelere büyük görev düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli iradeye ve örf adet ve geleneklerimize sahip çıkarak çocukları yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.