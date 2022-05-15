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Cumhurbaşkanı Tatar kazada yaralanan polis memuru ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar kazada yaralanan polis memuru ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar kazada yaralanan polis memuru ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam alkollü bir sürücünün aracıyla çarpıp görev başındayken yaralanmasına sebep olduğu polis memuru ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;

“Lefkoşa’da görev başındayken alkollü bir sürücünün aracıyla çarptığı Lefkoşa Trafik Şubesi polis memuru Hüseyin Arslan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yaşanan bu elim olay karşısında Hüseyin Arslan kardeşime tekrar acil şifalar diliyor; tüm polis örgütümüze, özverili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Yaşanan vahim olay, trafik kurallarına uygun davranmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bize göstermiştir. Bu bağlamda değerli halkımıza, trafik kurallarına riayet etmenin önemini hatırlatmakta fayda görüyorum.”

 
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