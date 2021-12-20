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Cumhurbaşkanı Tatar, Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele bölgesinde düzenlenen Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele bölgesinde düzenlenen Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliğine katıldı. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’de yaşamını sürdüren Kazakistanlılarla düzenlenen güzel gecede bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Orta Asya’dan çıkıp Kıbrıs adasına kadar gelmiş öz evlatlar olarak bizi birbirimize bağlayan şey, Türklüktür; bizim için Anavatan Türkiye ve Türk devletleri çok önem taşıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türkler olarak Doğu Akdeniz’de Türklük dünyasının birer temsilcisiyiz. Yıllar önce Rum-Yunan ikilisine karşı büyük mücadeleler verdik. Şu anda bağımsız bir KKTC’de yaşayabilmek, geleceğe umutla bakabilmek en büyük temennimizdir.”

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