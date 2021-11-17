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Cumhurbaşkanı Tatar, Kemal Aşık’ın Vefatının 32 Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık’ın vefatının 32’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kemal Aşık’ın ulusal davaya ve Kıbrıs Türk medyasına unutulamaz hizmetlerde bulunduğunu” kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kemal Aşık’ın Vefatının 32 Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık’ın vefatının 32’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kemal Aşık’ın ulusal davaya ve Kıbrıs Türk medyasına unutulamaz hizmetlerde bulunduğunu” kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurabilmek amacıyla 21 Aralık 1973 tarihinde kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık’ın vefatının 32. yıl dönümündeyiz.  
Bayrak Radyosu’nun kurucuları arasında yer alan Kemal Aşık, TRT’nin ilk Kıbrıs muhabiri olarak da görev yaparken, ulusal davamıza ve halkımızın sesinin dünyaya duyurulmasında çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Müdürlüğü döneminde TAK’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, TAK’ın çağdaş ve modern yapıya kavuşmasına öncülük ederken, Kıbrıs Türk medyasının gelişmesinde de özverili çalışmalarda bulunmuştur.  
Ulusal davamıza ve Kıbrıs Türk medyasına unutulamaz hizmetlerde bulunan Kemal Aşık’ı sevgi, saygı ve rahmetle anarım. Kemal Aşık her zaman halkımızın yüreğinde yaşayacaktır. Ruhu şad olsun.” 

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