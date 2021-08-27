Cumhurbaşkanı Tatar : KHK objektif ve liyakata bağlı çalışmalar yürütecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir anayasal kurumu olarak çok önemli bir görev üstlendiğine işaret etti.

Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Ömer Köseoğlu başkanlığındaki üyelerle birlikte liyakata, eğitime, güvene ve adalete bağlı olarak doğru ve objektif kriterlere göre önümüzdeki süreçlerde kamuya girecek kişilerin atanmasına yönelik kamu sınavları düzenleyeceğini maydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun birikimiyle ve tecrübesiyle yapılacak sınav sistemiyle objektif, tarafsız, ilkeli ve liyakata dayalı düzenlemelerle süreçleri yöneteceğine inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, netice itibarıyla Kamu Hizmeti Komisyonu’nun seçeceği kişilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerek eğitim sisteminde gerek kamu kuruluşlarında yapacağı çalışmalarla ileride devleti yöneteceklerini söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ve üyelerine başarılar dileyen Tatar, yapılacak tüm icraatlarda objektif, tarafsız ve liyakata bağlı ilkeler ve prensiplerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet etmesinin en büyük temennisini olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hafta sonu çeşitli branşlarda ve devlet okullarında eğitim verecek öğretmenlerin seçilmesi için sınavlar yapılacağına da değinerek, öğretmen adaylarına sınavda başarılar diledi.