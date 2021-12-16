Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir ülkenin güçlü olabilmesi için her aşamada çeşitli meslek gruplarını seçecek olan gençlerin, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak eğitilmesi ve ona göre hizmet sunması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Paramedik Derneği Başkanı Adem İlkhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin sağlık sistemindeki olumlu gelişmelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her şeyden önce sağlığın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinde bunun daha iyi anlaşıldığını ve bu dönemde sağlık açısından başarı elde edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; şöyle konuştu:

“KKTC pandemi sürecini iyi yönetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Acil Durum Hastanesi’nin yapılması, kullanıma açılması ve aşıların yeteri kadar temin edilmesi, sağlık sisteminin ne kadar düzenli bir şekilde işlediğini göstermektedir.

Devlet hastanelerimizde, özel hastanelerde ve laboratuvarlarda çalışan personellerin emeği de takdire şayandır. Sadece kendi vatandaşımızın değil, başka ülkelerden gelen insanların da sağlık alanında hizmet alabileceği, tam donanımlı hastanelerimiz vardır. Paramedik mesleğini seçecek olan gençlere cesaret vermek adına yapılan çalışmaları da yakından takip ediyorum. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için her aşamada çeşitli meslek gruplarını seçecek olan gençlerin, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak eğitilmesi ve ona göre hizmet sunması gerekir. Paramedik mesleğinin de anlatılması ve tanıtılması, çok önemlidir. Bu bağlamda sizi kutluyor ve yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.”