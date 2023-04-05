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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde düzenlenen “Orman Yangınları Çalıştayı”na katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde düzenlenen “Orman Yangınları Çalıştayı”na katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde düzenlenen “Orman Yangınları Çalıştayı”na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlenen ve ilgili kurum ve kuruluşların yangınlara yönelik alacağı tedbirlerin, iş birliği ve koordinasyonun gözden geçirilip geliştirilmesinin hedeflendiği Orman Yangınları Çalıştayı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Dumlupınar Denizaltısı şehitlerinin de anıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada, istatistiklere göre özellikle haziran ve temmuz aylarında yangın riskinin söz konusu olabileceği gerçeğinden hareketle acil durumlara müdahale etme konusunda yapılacak değerlendirmelerin önemine dikkat çekti.

KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla birlik içinde hareket edildiğinde önemli bir kapasitenin var olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mersinlik yangınında yürütülen çalışmalara atıfta bulunarak KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla elindeki imkanlarla ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Doğal afet durumunda da tüm olanakların halkın güvenliği için seferber edilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, trafo merkezlerinde kuruyan otların ortaya çıkan yangınları yayabileceğini; Orman Dairesi, Elektrik Kurumu ve belediyelerin de yardımıyla otların temizlenmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

1974’ten bugüne orman arazilerinin iki katına çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bir ülkenin orman alanları bakımından zenginliğinin yüzde 30’a ulaşması gerektiğine dikkat çekti ve fidan dikimi konusunda yürütülen çalışmaların önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin acısının sonsuza dek yüreklerinde kalacağını belirterek deprem sonrası yaraların sarılması için tek yürek olmanın önemine işaret etti.

Deprem konusunda alınan önlemlere ve ortaya konan hassasiyete değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Mayıs ayı öncesi böyle bir çalıştay ile yangın tehlikesine karşı alınacak önlemleri gözden geçirmenin önem arz ettiğini söyledi.

Gerekli durumlarda acil ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için kriz masasının oluşturulması, koordinasyonun nasıl sağlanacağının alt yapısının belirlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, çalıştayı düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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