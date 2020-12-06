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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Feridun Ve Beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Feridun Ve Beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllar birliğin başkanlığını yapan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü rahmetle andığını belirtti.

Kıbrıs Türk kadınının, Kıbrıs Türk mücadele yıllarında önemli roller üstlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kadın öğretmenlerden Hasene Ilgaz, Halide Darbaz, Latife Hanım, Alime Hanım, Naciye Hanım, Vicdan Hanım, Mine Hanım gibi nice unutulmayan isimlerin katkılarını anımsattı.

İlk kadın öğretmen babaannesi Havva Tatar’ı da rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuklara maneviyatı, aile değerlerini, toplum geleneklerini ve milli şuuru yerleştirenler anneler ve öğretmenlerdir” dedi.

Özellikle kadın öğretmenlerin bu noktada etkin rol oynadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’yi daha güçlü kılabilmek, daha ileriye taşıyabilmek için aynı inanç ve azimle özellikle kadınların vermiş olduğu mücadeleye devam etmelerinin önemine işaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesiyle kadınların ekonomik kalkınma ve hayat mücadelesinde daha fazla yer alabildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların eşitlik temelinde haklarını kullanabilmeleriyle çağdaş medeniyet temelinde toplumun önünün açıldığını kaydetti.

“Kadının olduğu yerde, daha fazla başarı vardır. Kadının çalıştığı yerde daha fazla disiplin, inanç, mutluluk ve verimlilik vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların siyasette, sivil toplum örgütlerinde ve toplumun çeşitli faaliyetlerinde daha fazla yer almasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların hak ettikleri rolleri alabilmeleri için gerektiğinde yasal düzenlemelerle, gerektiğinde toplum vicdanıyla destek olacağını belirterek, tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.

Birlik Başkanı Gülten Feridun ise, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve eşi Sibel Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

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