Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu yetkililerini ve genç sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu yetkililerini kabul ederek görüştü.



Hiçbir beklentiye girmeden fedakârlıkla çalışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda spor federasyonu yöneticileri ve ailelerini tebrik ederek “Tenis, netice itibarı ile eğitim, kültür ve var olmanın bir parçasıdır. Bu güzel sporun yapılması sizlerin girişimleri bizim için fevkalade önemlidir” dedi.

Kabulde yer alan ve uluslararası alanda başarılar kazanan Bekir Devran Esendağlı ve Tansel Şık’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, genç sporcuların başarılarının devamını diledi.



“KKTC’DE TENİS ÖNEMSENEN BİR SPOR”

Tenisin erken yaşlarda başlayan bir spor olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar bu noktada ailelerin çocuklarına yapmış oldukları maddi manevi katkının önemine işaret etti.

KKTC’de tenisin önemsenen bir spor olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek tenis sporcularının elde ettiği başarıların KKTC’nin başarısı olduğunu vurgulayarak tüm sporcuları can-ı gönülden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tenis sporunda ileride daha büyük başarılara imza atılacağına inanç belirtti.