  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Pandemiye rağmen üniversite yönetimlerini yüksek öğretim sektörünü ayakta tutmak için verdiği mücadele nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayından itibaren Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydetti. KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasının masaya yatırılması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

KKTC’nin ulusal davasına sahip çıkarak devletin zemininin güçlenmesi için uğraş verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin kurum kuruluşlarının ve Kıbrıs Türk halkının aydın yapısının; yükseköğretim sektörünün daha ileriye taşınması noktasında önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Nitelikli öğrenciyi ülkeye getirmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu noktada ülkenin güvenli ortamını korumak gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, üçüncü ülkelerden nitelikli öğrenciyi adaya getirmek hususunda Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin çalışmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Son yıllarda yükseköğrenim sektöründeki birlik ve beraberliğin tanıtım açısından etkili bir ortam yaratılmasına öncülük edeceğini ifade ederek tüm üniversitelere başarılar diledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler Birliği'nin Millî Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı…20 Aralık 2020 Pazar 11:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkısh Cyprus Club" Üyelerini Kabul Etti20 Aralık 2020 Pazar 11:57
  • Ani ve gayri tabii ölüm20 Aralık 2020 Pazar 11:56
  • BASIN-SEN:''Hükümetler daha duyarlı davranmalıdır.''20 Aralık 2020 Pazar 11:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner’e tebrik mesajı gönderdi19 Aralık 2020 Cumartesi 19:03
  • Çarptığı bisiklet sürücüsünü ağır yaraladı!19 Aralık 2020 Cumartesi 19:01
  • 19 Subaya Milli Mücadele Madalyası Verildi19 Aralık 2020 Cumartesi 17:11
  • İskele’de Eylem Yapıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 16:55
  • Tatar’dan, Gaziantep’te Özel Bir Hastaneki Oksijen Tüpü Patlaması Nedeniyle Ölenler İçin Başsağlığı…19 Aralık 2020 Cumartesi 16:09
  • Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği’nin “İhtiyaçlı Değil Üreten Kadın” Sergisi Açıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti