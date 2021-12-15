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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Her İki Tarafının Yararına Olacak Teknik Komite Çalışmalarının Geliştirilmesini Desteklediğini Söyledi

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Her İki Tarafının Yararına Olacak Teknik Komite Çalışmalarının Geliştirilmesini Desteklediğini Söyledi
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Her İki Tarafının Yararına Olacak Teknik Komite Çalışmalarının Geliştirilmesini Desteklediğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın her iki tarafının yararına olacak teknik komite çalışmalarının geliştirilmesini desteklediğini  ifade ederek,  Teknik komiteleri; hem iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı koyacak önemli bir mekanizma olarak, hem de iki taraf arasındaki verimli iş birliğini sağlamaya ve güven yaratmaya yardımcı olacak köprü olarak nitelendirdi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliğine ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefliğine yeni atanan Colin Stewart tarafından verilen gayrıresmi “Yıl Sonu Resepsiyonu”nda Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanlığından  dünkü resepsiyona ilişkin yapılan açıklamada, resepsiyonda iki liderin, her iki halkın günlük yaşamlarını çeşitli alanlarda geliştirmek üzere görevlendirilmiş olan teknik komite eş başkanlarının yanı sıra, çalışmaları destekleyen büyükelçiler, BM üst düzey yetkililer ve diğer temsilcilerle buluşma imkânı bulduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Kıbrıs’ın her iki tarafının yararına olacak teknik komite çalışmalarının geliştirilmesini destekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teknik komiteleri; hem iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı koyacak önemli bir mekanizma olarak hem de iki taraf arasındaki verimli iş birliğini sağlamaya ve güven yaratmaya yardımcı olacak köprü olarak değerlendirmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Kanadalı diplomat Colin Stewart, resepsiyonda yaptığı konuşmada, iki liderin en son eylül ayında New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğini yaptığı gayrı resmi öğle yemeğinde bir araya geldiklerini hatırlatmıştı.
Stewart konuşmasında ayrıca, “Kıbrıs konusunda her iki tarafın karşılıklı olarak kabul edebileceği bir yol bulma arzusunu dile getirerek, özellikle Kültürel Miras Teknik Komitesi, Sağlık Teknik Komitesi ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi’nin elde ettiği başarılara değinmişti. 

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