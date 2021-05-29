Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını takdim eden Hasan Bağlar’ı kabul etti

Geçtiğimiz ay yayımlanan kitapta Kıbrıs’ta yaşayan 53 kelebek türünün tanıtıldığını ifade eden Bağlar, Şubat ayından Ekim ayına kadar dağlarda ve Mesarya Ovası’nda yaşayan kelebek türlerinin kitapta yer aldığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yılların emeğiyle ve titizlikle çalışılarak değerli bir kitabı halkımıza ve arşivimize kazandırmasından dolayı Bağlar’a teşekkür ederek kutladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizde beraber yaşadığımız bu zenginlikleri böyle bir akademik çalışmayla dünyaya duyurabilmek fevkalade önemli bir kazanımdır” dedi.



Tanıtım yapıldığı takdirde turistlerin ve dünyada konuya merak duyanların ve konuyu takip edenlerin kelebekleri gözlemlemek için adamıza gelebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son 50 yıldır sadece bir kelebek türünün tükendiğini öğrendiğini ve istikrarlı bir şekilde türlerin yaşamlarını sürdürebildiğini öğrenmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Ülkemizin doğasıyla, iklimiyle ve zenginlikleriyle tanıtılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğanın da korunmasının önemine vurgu yaptı.