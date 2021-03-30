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Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense, biz de o kadar egemeniz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemense, biz de o kadar egemeniz”

“ESAS MÜCADELE EGEMENLİKTİR... KIBRISLI RUMLAR NE KADAR EGEMEN İSE,  BİZ DE O KADAR EGEMENİZ”
Kıbrıs’taki esas mücadelenin egemenlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemen ise, biz de o kadar egemeniz” dedi. Varılacak bir anlaşmanın iki egemen halkın iş birliği ve komşuluk ilişkilerini içermesi, kalıcı, sürdürülebilir, adil ve kapsamlı olması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, hidrokarbon ve diğer stratejik gelişmelerin ışığında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ve mutabakat içinde yürüdüğünü vurguladı.

 
Kabuldeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, tüm gazilere minnet duygularını ileterek, şehit düşenlere ve 1974 sonrası hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve gazilere manevi borcumuzun olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, dernek başkanlığına seçilen Kadir Dedeoğlu’nu kutlayarak tüm üyelere başarılar diledi.

1974 BARIŞ HAREKATI KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN TARİHİ ÖNEME SAHİP
Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi. Mehmetçikle mücahitlerin birlikte mücadele ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs’ta hem Türklere hem de Rumlara barış götürmek için Kıbrıs’a gittiklerini açıkladıklarını, bu nedenle 1974 Harekatı’nın, Barış Harekatı olarak anıldığını belirtti.


“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE İKİ DEVLET”
Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi toplantısı arifesinde olduğumuzu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “İlk kez egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir öneri ile Kıbrıs Türk tarafı masaya gidiyor” dedi. 1974’ten bugüne dek federasyon görüşmelerinin yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının federasyon anlayışının Kıbrıs Türk tarafının anlayışından farklı olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs’ta iki halk olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının oynamak istediği oyuna gelmeyeceklerini ve bunu dünya kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.


 “TEZİMİZİ CENEVRE’DE ANLATMA FIRSATI BULACAĞIZ”
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Cenevre’deki gayrıresmi 5+BM toplantısında Kıbrıs Türk tarafını görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade etmeye davet ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hep birlikte tezimizi Cenevre’de anlatma fırsatı bulacağız” dedi. Toplantı sonrası süreci yeniden değerlendireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, bölgesel huzur ve istikrarın önemine vurgu yaptı.


Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yürüttüğü siyasetin arkasında olduklarını belirterek KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile beraber yürümesinin önemini vurguladı.

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