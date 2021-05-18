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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası birçok önemli yarışmada ödül almış, 5 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 12 yaşından beridir Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimini sürdüren Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe'yi kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası birçok önemli yarışmada ödül alarak birçok önemli konsere imza atmış, 5 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 12 yaşından beridir Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmeleri Yasası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimini sürdüren Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe’yi kabul ederek görüştü.

“GÜVEN DUYUYORUM…”

Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar’ın da yer aldığı kabulde yaptığı konuşmada, Görsev Tepe’nin genç yaşına rağmen yer aldığı önemli organizasyonlarda büyük başarılar elde ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bağrından çıkan Görsev Tepe gibi önemli sanatçıların varlığının ilerisi için kendisine güven verdiğini vurguladı.

 

“SİZLERE DESTEK VERMEK BİZLERİN GÖREVİ… DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Görsev Tepe gibi uluslararası çapta büyük başarılar elde eden gençlere bugüne kadar büyük destekleri olduğunu, gelecekte de verdikleri desteğin devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Görsev Tepe’nin kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına inanç belirtti.

 

Yetenek kadar disiplinli bir şekilde çalışmanın öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Görsev Tepe’nin yeteneği kadar çalışkanlığıyla da örnek olduğunu söyleyerek genç sanatçı ve destek olan ailesini tebrik etti.

 

“KKTC, SİZLER GİBİ GENÇLERİN SAYESİNDE HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR”

KKTC’nin geleceği için, uluslararası platformlarda önemli mücadeleler verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu mücadelenin sanat boyutu olduğunu da ifade ederek “Sizlerin yanında olmak bizim görevimizdir. Gençlerimize çok önem veriyoruz… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inanıyorum ki, sizler gibi gençlerin sayesinde hak ettiği yere gelecektir” dedi.

 

“BİZLERİ BAŞARIYLA TEMSİL ETMENİZ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Büyük fedakarlıklarla kurulan KKTC’nin temsiliyetinin Görsev Tepe gibi sanatçılar sayesinde başarıyla gerçekleştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin başarıyla bizi temsil ediyor olmanız oldukça önemlidir” dedi.

 

TEPE: “VERDİĞİNİZ BÜYÜK DESTEKTEN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM”

Görsev Tepe de, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği destekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, verilen desteğin ilham kaynağı olduğunu belirtti. KKTC’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerine verdiği büyük destek nedeniyle teşekkür eden Tepe, KKTC’yi yurt dışında tanıtırken aynı zamanda müziğimizi yaşatmanın en büyük hedefi olduğunu vurguladı.

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