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Cumhurbaşkanı Tatar: Kimse kimseyi suçlamasın günahtır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde 3 gündür devam eden yangın bölgesine yeniden gitti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Kimse kimseyi suçlamasın günahtır

Bölgeden eleştirilere yanıt veren Tatar, “İnsafsız ve gereksiz eleştirilere cevabımız olacak. Olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Ne yapabilirsek yaptık. Her yerden destek bulduk. 5 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Herkes elinden geleni yaptı. Öyle bir yangın öyle bir rüzgar ki önünde duramazsınız. İnşallah sabaha kadar rüzgar durur da yangın söner. Kimse çalışmaların yetersiz olduğunu söylemesin, herkes elinden geleni yapıyor. Rüzgar şiddetli bir şekilde esiyor yangını körüklüyor. Yarın sabah inşallah yine hava araçları söndürme çalışmalarına devam edecek” dedi. Tatar, “Kimse kimseyi suçlamasın, günahtır. Yangının köylere sıçraması önlendi ve bu bölgede tutulabildi. Herkes elinden geleni yapıyor...” ifadelerini kullandı.

,Kaynak: Öykü Kendir- Kıbrıs Postası
 

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