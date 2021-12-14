  • BIST 2.138,22
  • Altın 809.97875
  • Dolar 14.2471
  • Euro 16.0874
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kabul etti

» »
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ’ın Anavatan Türkiye ve kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu dile getirdi. 

Elazığ denince ilk akla gelenin, Tabip Binbaşı Nihat İlhan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kanlı Noel olayları sırasında Kumsal’daki evlerinde şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunun Elazığ’da bulunan kabirlerini ziyaret ettiğini ve orada Elazığ halkıyla bir araya geldiğini söyledi. 

“ÖNEMLİ OLAN DEVLETTİR, BURADAKİ VARLIĞIMIZDIR VE SİYASİ MÜCADELENİN EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elazığ ziyaretimde halkla buluştum, İlhan ailesiyle tanıştım. Aramızdaki duygusal bağlar, şu anki iletişim dünyasında daha da yoğunlaşmıştır. Elazığ’ın sevinci de acısı da bizim ülkemizde paylaşılır. Zaman zaman aldığım davetlerle farklı şehirlere ziyaretlerim olmaktadır. Bu ziyaretler çok önemlidir. Sizin ziyaretleriniz de bizim için fevkalade değerlidir.

KKTC’nin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalar son derece önemlidir. Pandemi sebebiyle oluşan sıkıntılar geçicidir. Önemli olan devlettir, buradaki varlığımızdır ve siyasi mücadelenin en iyi şekilde sürdürülebilmesidir. Bizim burada bir devletimiz ve devletine güvenen vatandaşlarımız vardır. Anavatan Türkiye’nin adadaki garantörlüğü ve Doğu Akdeniz’de gelişen stratejik olaylarla bağlantılı olarak buradaki duruşumuz pekişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi için atılan adımlar bizi daha da yakınlaştırmakta ve geleceğe umutla bakabilmemizi sağlamaktadır. Bu bağlamda derneğinizin yaptığı çalışmaları takdir ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: KKTC’nin ruhsat verdiği sahalara bizden izinsiz kimse giremez14 Aralık 2021 Salı 10:40
  • Birçok yerde tüp satışları durdu, tüm gaza okkalı zam!14 Aralık 2021 Salı 10:21
  • Ermenistan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atayacak14 Aralık 2021 Salı 10:14
  • UBP'de Şerife Ünverdi'ye kontenjan: Sevil Yönlüer liste dışı14 Aralık 2021 Salı 09:51
  • Ötüken, Aygün ve Kuzucuk'ta 8 saatlik elektrik kesintisi!14 Aralık 2021 Salı 09:49
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?14 Aralık 2021 Salı 09:45
  • Detay Gazetesi Bugün Hangi Manşeti Attı?14 Aralık 2021 Salı 09:34
  • Tatar: Türkiye İle Aramızdaki Bağların Güçlenmesi İçin Atılan Adımlar Bizi Daha da Yakınlaştırmakta Ve Geleceğe Umutla Bakabilmemizi Sağlamaktadır13 Aralık 2021 Pazartesi 20:49
  • KTTB, KTÖS ve KTOEÖS Lefkoşa Türk Lisesi İle Şehit Tuncer İlkokulu’nu Ziyaret Edecek13 Aralık 2021 Pazartesi 20:34
  • Hanehalkı Bütçe Anketi Çalışması Devam Ediyor13 Aralık 2021 Pazartesi 20:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti