Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ’ın Anavatan Türkiye ve kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Elazığ denince ilk akla gelenin, Tabip Binbaşı Nihat İlhan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kanlı Noel olayları sırasında Kumsal’daki evlerinde şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunun Elazığ’da bulunan kabirlerini ziyaret ettiğini ve orada Elazığ halkıyla bir araya geldiğini söyledi.

“ÖNEMLİ OLAN DEVLETTİR, BURADAKİ VARLIĞIMIZDIR VE SİYASİ MÜCADELENİN EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elazığ ziyaretimde halkla buluştum, İlhan ailesiyle tanıştım. Aramızdaki duygusal bağlar, şu anki iletişim dünyasında daha da yoğunlaşmıştır. Elazığ’ın sevinci de acısı da bizim ülkemizde paylaşılır. Zaman zaman aldığım davetlerle farklı şehirlere ziyaretlerim olmaktadır. Bu ziyaretler çok önemlidir. Sizin ziyaretleriniz de bizim için fevkalade değerlidir.

KKTC’nin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalar son derece önemlidir. Pandemi sebebiyle oluşan sıkıntılar geçicidir. Önemli olan devlettir, buradaki varlığımızdır ve siyasi mücadelenin en iyi şekilde sürdürülebilmesidir. Bizim burada bir devletimiz ve devletine güvenen vatandaşlarımız vardır. Anavatan Türkiye’nin adadaki garantörlüğü ve Doğu Akdeniz’de gelişen stratejik olaylarla bağlantılı olarak buradaki duruşumuz pekişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi için atılan adımlar bizi daha da yakınlaştırmakta ve geleceğe umutla bakabilmemizi sağlamaktadır. Bu bağlamda derneğinizin yaptığı çalışmaları takdir ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”