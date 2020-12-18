Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Esnaf ve Dayanışma Grubu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlüt Avcı başkanlığındaki KKTC Esnaf ve Dayanışma Grubu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin Anavatan ile güçlü bağlar içinde güçlü bir geleceği olmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusu bağlamında verdiği desteğin devamının ve KKTC halkının esenliği, güvenliği ve geleceğe umutla bakışının önemine vurgu yaptı. İstikrarın sağlanması için vatana bağlılığımızın ve özgürlük mücadelemizin devamlılığı ve ekonomik olarak güçlenmenin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, esnafın ve her sektörde çalışan halkımızın geleceğe umutla bakabilmesi için gerekli zemini yaratma çalışmalarının doğru yönlendirilmesi için çalışacağını belirtti.

Pandemi sürecinin KKTC’de iyi yönetilmesine rağmen ekonomik bedelinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hem kendi kaynaklarımızla hem de Türkiye’nin yardımlarıyla bu süreci en iyi şekilde aşmaya çalıştıklarını söyledi. Tüm dünyada pandeminin tahminlerden daha uzun sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi dolayısıyla kamu maliyesi bakımından sıkıntı olduğunu, esnaf ve her türlü yatırım yapanların olumsuz etkilendiğini belirtti ve devletin imkanları ölçüsünde her zaman halkın yanında olduklarının altını çizdi.

Yılbaşı öncesinde yoğunluk olacağı için dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, süreçte yılbaşı sonrasında iyileşme olacağı temennisinde bulundu.

KKTC’nin giderek güçlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin iddialı duruşu, ulusal konjonktür gibi hususları dikkate aldığımızda, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği mesajının dünyaya verilmeye devam edileceğini ifade etti.

“Kendi devletimizi yaşatma isteğimiz ve emelimiz her geçen gün daha da kabul görüyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, hem ulusal dava hem de KKTC’nin ekonomisi bakımından olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek için birikimlerimizi yatırıma dönüştürerek istihdam ve katma değer yaratmanın ve kamu maliyesini iyileştirmenin önemine vurgu yaptı.