Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki KKTC Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır KKTC bayrağı ve milli sporcuları ile ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil eden KKTC Tekvando Federasyonu’nun çalışmalarını takip ettiğini belirterek, federasyonu çalışmalarından ve katkılarından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle gençlere ve genç sporcularımıza göstermiş olduğunuz doğru yol ve onların eğitilmesine ve topluma kazandırılması için gösterdiğiniz çaba çok değerlidir. Gençlerimizin uluslararası alanda sizlerin girişimleriyle, onların birtakım yarışmalara ve müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşıyarak katılabilmeleri fevkalade önemlidir.”

Devletin yaşayabilmesi ve ayakta durabilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Önemli olan devlete olan inanç ve dolayısıyla genç nesillerin yetiştirilmesinde eğitim, gelenek, kültür, maneviyat ve güçlü bir karakterle bu spor dallarında yapılan çalışmalarla sağlıklı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

KKTC’de doğan veya büyüyen Rusya, Ortadoğu ve diğer milletlerden çocukları da bu çalışmaların içerisinde görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu çocukların da sizlerin bu çalışmaları içerisinde eğitilmeleri ve Kıbrıs Türk halkının çocukları ile kaynaşabilmeleri fevkalade önemlidir”dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kaynaşmanın sadece okulda değil böyle etkinliklerde de olmasının önemine işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ekibiyle ülkeye gelişinde bütün dünyaya verdiği önemli mesajlarla Kıbrıs Türk halkının yüreğine su serptiğini ve milli davanın Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olması yönünde olduğunu vurguladı.

Bugün Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk çocuklarına ve Kıbrıs Türk gençlerine yapılan büyük haksızlıkların anlamsız ve yersiz olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının direnmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alandaki her türlü spor faaliyetlerine katılmasının engellenmesi girişimlerinin çirkin ve insan haklarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü davasına sahip çıkma yolunda yoluna devam ederken, kendi çocuklarını, kendi gençlerini en iyi şekilde eğiterek ve en iyi şekilde sağlıklı ve gerçekten maneviyatı güçlü bir şekilde yetiştirmek suretiyle gelecek nesillere olan borcumuzu yerine getirmek için bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz.”

Bu çalışmaları devamlı olarak sürdürmek gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin gerçeğinin çocukların ve gençlerin şuurlarında yerleştirmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, “Hem milli şuuru yerinde hem maneviyatı yerinde, ülkesini seven, devletine sahip çıkan ve bu uğurda bayrağı ile yarışmalara katılabilen onun gururuyla toplumun bireyi olarak yetişmek son derece önemlidir” diye konuştu.