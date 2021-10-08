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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Temaslarda Bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Bir Heyeti Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Temaslarda Bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Bir Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de Temaslarda Bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, üniversitenin tüm öğretim görevlilerine ve öğrencilerine sevgi ve saygılarını iletti.  
Türkiye ile yapılan her türlü temasın KKTC’ye güç kattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler aynı milletin evlatlarıyız” dedi. 
Tatar, tarihsel bilgiler aktararak, Osmanlı döneminde Kıbrıs adasının çok iyi yönetildiğini ve adada o dönemde Rum Ortodoksların sayıca az olduklarını belirtti.
Türkiye sayesinde Kıbrıs Barış Harekatı’yla adaya barış getirildiğini söyleyen Tatar, “Barış, 1974’ten beri vardır. Eksik olan belki bir anlaşmadır. Herhangi bir anlaşmanın bizi 1974 öncesine götürmemesi lazımdır” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon teziyle Türkiye’nin adadan çekilmesini öngören bir anlaşmayı kabul etmelerinin ve 1974 öncesine geri dönülmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Kıbrıs Türklerinin büyük Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. 

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