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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’de Yaşayan Maronitlerin Yaşamlarını Kolaylaştırmak İçin Yapılan Önerileri Değerlendireceğiz”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’de Yaşayan Maronitlerin Yaşamlarını Kolaylaştırmak İçin Yapılan Önerileri Değerlendireceğiz”
Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’de Yaşayan Maronitlerin Yaşamlarını Kolaylaştırmak İçin Yapılan Önerileri Değerlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Meclisi’nde yer alan Maronit Milletvekili Yannakis Musas ve Av. Dr. İbrahim Yapıcıoğlu’nu kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, KKTC’de Koruçam bölgesinde yaşayan, ortak geçmişleri olan Maronitlerle barış ve huzur içinde yaşamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Tatar, Maronitlerin bölgede yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan önerileri değerlendirmekten memnuniyet duyacağını belirtti ve tüm Maronitlere sevgilerini gönderdi. 
Maronitleri temsilen Yannakis Musas ise kabuldeki konuşmasında, Maronitlerin adada uzun zamandan beridir yaşadıklarını ve pek çok zorluklardan geçtiklerini ifade etti. 
Şu anda Karpaşa ve Koruçam köylerinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Musas, ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, restorasyonu tamamlanan St. George Kilisesi’nin açılışına, Koruçam’a davet etti. 

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Av. Dr. İbrahim Yapıcıoğlu da ziyarette, 6. kitabı “Leymosunlu” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti. Kitap, 1571’den 1974 yıllarına kadar Limasol’da yaşayan Türk aileleri fotoğraflarla tanıtıyor.

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