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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi bağlarının güçlenmesi gerek”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi bağlarının güçlenmesi gerek”
Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi bağlarının güçlenmesi gerek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’yle birlikte yürütülen mücadelenin önemine işaret ederek, KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi bağlarının güçlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Tatar, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycan’ın, Karabağ’da elde ettiği başarıdan duyduğu büyük mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizler, aynı milletin soydaşlarıyız. Bir kez daha ‘gardaşlarımıza’ buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye’yle birlikte yürütülen mücadelenin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi bağlarının güçlenmesinin gerekliliğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu: 
“Biz, Azerbaycan Türklerini kendimize çok yakın hissediyoruz. Sizlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunarak buradaki faaliyetlere katkı koyabilmeniz, kültürlerimizin birbiriyle yakınlaşması ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi Kıbrıslı Türklere tanıtmak yararlı ve faydalı gelişmelerdir” 

KKTC’nin Azerbaycan’la ekonomik, kültürel, siyasi ilişkisini ileriye taşımanın Kıbrıslı Türkler adına memnuniyet verici olacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok sayıda değerli Azeri kardeşimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır… Her bir kişi fahri birer elçidir… Burada yaşayan tüm Azerbaycanlı kardeşlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

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