Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenleyerek İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

İstanbul’da ilk olarak İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ile biraraya geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik durumunu, geleceğe yönelik düşüncelerini ve bir takım ülke meselelerini aktarma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Tatar, “İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden fevkalade güçlü bir kuruluş. Değerli başkanı ile yaptığımız istişarede temaslarımı artırılarakdevam etmesini konuştuk” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk Derneği’nin düzenlediği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıldönümü resepsiyonuna katıldığını da söyleyerek, “Etkinlikte Kıbrıs meselesinde yeni vizyonumuzun ne kadar önemli olduğunu, geri adım atılmaması gerektiğini anlattık” dedi.

Tatar, “Kıbrıs Türk davasının şu anda yeni bir siyasetle yani egemen eşitliğe dayalı, artık ayrı bağımsız bir devlet ile müzakere süreçlerinin yürütülmesi noktasında Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde ortaya koyduğum anlayışın, yeni vizyonun bizler için ne kadar önemli olduğunu, artık bu federal temelde süreçlerden sonra gerçekçi bir zeminde, reel politikaya yönelik atılan adımın ne kadar doğru olduğunu oradaki konuşmamda ifade ettim. Orada bulunan insanlar ortaya koyduğumuz siyasetin ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu onlar da teyit etmişlerdir” dedi.

İstanbul’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldiğini de dile getiren Tatar, “Kıbrıs meselesinin ayrıntılarını, Barış Harekatı’nın, Kıbrıslı Türkler için ne kadar önemli olduğunu, iki devletli siyasetin temellerinin o zamanlar atıldığını, şu anda yeni siyasetin yer bulduğunu ve bundan sonra da geri adım atılmaması gerektiğini ve Maraş açılımını anlattım” diye konuştu.

Konuşmasında Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı’da bulunan Sakızağacı Hava Şehitliği’ndeki anma törenine katıldığını da aktaran Tatar, “Cengiz Topel gibi Kıbrıs davasına hizmet etmiş insanlar olmasaydı, bu bedelleri ödemeseydik bugün KKTC olmayacaktı, Kıbrıs Türk halkı da şu an içinde bulunduğumuz güvenlik ortamı içinde yaşamayacaktı ” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya temasları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başında olduğu Manavgat’taki Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ettiğini kaydederek, Manavgat bölgesinde çıkan yangın ve bölgede yaşananların sunumunun yapıldığını söyledi.

Nem oranının önemli ölçüde düştüğü ve rüzgarların devam etmesi nedeniyle yangınların bazı bölgelerde devam ettiği bilgisini aldığını söyleyen Tatar, “Çok sayıda araç-gereç, helikopter, uçak ve 5 binden fazla çalışanla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Perşembe gününden sonra nem oranında bir yükselme ve rüzgarların azalması ile yangın söndürme faaliyetlerinde hafta sonuna doğru yangınla mücadelede netice alınabileceği ifade edildi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yangının ilk çıktığı bölgeye giderek, oradaki insanlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yaptığım ziyaretle hem o bölge halkına, hem Türkiye’de büyük sıkıntı yaşayan insanlarımıza ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim, hem şahsın hem Kıbrıs Türk halkı adına. Tabi ki “Türkiye’nin acısı bizim acımızdır, Türkiye’nin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur”dedi.

KKTC’den 21 kişilik bir ekibin Taşucu üzerinde Antalya’ya gittiğine de işaret eden Tatar, Sayın Çavuşoğlu’nun Azerbaycan ve KKTC’den ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmesinden duyduğunu memnuniyeti kendilerine ilettiğini söyleyerek,çalışmalara katılacak ekibe başarılar diledi.