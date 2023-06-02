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Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkacağız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çınarlı Şehitler Anıtı ve Atatürk Büstü alanında yer alan Çınarlı Şehitleri’ni anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin konulması ile başlayan törende üç el saygı atışı yapılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşurken 1974'e kadar uzanan uzun bir direniş gösterdiğini dile getirdi. Kıbrıs’taki mücadelenin devam ettiğini bütün dünyaya haykırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çok acılar çekildiğini, soykırımlar yaşandığını, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca orantısız güç karşısında savaştığını dile getiren Tatar, “Adayı, Yunanistan'a bağlamak isteyen bir zihniyetle karşı karşıya kalındı. Şehit olma pahasına bugünlere gelindi. Anavatan Türkiye'nin desteği ile ulusal egemenliğimizi koruma altına aldık. Şehitlerimize karşı milli sorumluluğumuz var” dedi.

Anavatan Türkiye'nin desteği ile iki devletliliğin savunulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temelinde bir antlaşmanın Kıbrıslı Türkleri azınlık durumuna düşüreceğini, Türk askerinin adadan çekilmeyeceğini ve milli siyasetin, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak yaşatılmasından yana olduğunu vurguladı.

Tatar, bütün şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyip Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman onurunu ve haysiyetini ayaklar altında ezdirmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, bayrakları altında ilelebet yaşamaya devam edecektir. Bu devlet, bizim adadaki huzurumuzun ve barışın yegâne teminatıdır. Biz devletimize ve egemenliğimize sahip çıkacağız. Anavatan Türkiye ve Türk askeri burada caydırıcı bir güç olarak kalmaya devam edecektir, bu bizim kırmızıçizgimizdir. Şehitlerimizin sayesinde bugün Cumhuriyet ve devlet sahibi olduk. Onları saygı, sevgi ve minnet duygularıyla anıyorum. KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

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