Cumhurbaşkanı Tatar: Köklü geçmişimizde çiftçilerin alın terleri var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki köklü geçmişinde çiftçilerin izleri, emekleri, alın terleri ve özgürlük mücadelelerinin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, mesajında; tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için stratejik bir sektör olması yanında insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Tatar, KKTC’nin erkenci iklim şartlarıyla birlikte yarı kurak bir iklime sahip olduğu düşünerek ülkede üretilecek geleneksel tarımsal ürünler yanında, “niş tarımsal ürünlerinin” de üreticilerle buluşturulmasının gerektiğine işaret etti.

“Ülkemiz çiftçisi, ada toprakları üzerinde var olduğu günden bugüne birçok doğal afetle karşı karşıya kalmış, mücadele etmekten kaçınmamıştır. Üreticilerimiz, milli mücadele yıllarında öncülük etmeyi bilmiş, ekonomik ve finansal krizleri de çalışarak aşmayı başarmıştır.” ifadelerine yer veren Tatar, tarımsal üretimin önemini yineledi, tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Kriz ortamlarında ülkemiz üreticisi, tarıma dört elle sarılarak, krizlerden üreterek çıkmayı bildi. Çünkü üretim sosyal, ekonomik ve katma değer yanında tamamen stratejik bir kimliğe sahiptir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım ve üretimin durması hayatın durması anlamını taşır. Kıbrıs Türk halkı için tarım tartışılmaz derecede önemli bir sektör olup, halkımızın kültürünün ve kimliğinin oluşmasını sağlayan önde gelen unsurlar arasındadır.

Bu kültür ve kimlik, Kıbrıs Türk halkının geçmişinde önemli yere sahip olmakla beraber, 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile bu sıfatı taçlandırmışlardır. Tarım demek, gıda güvenliği demektir, güvenli gıdaya erişmemizi sağlayanlar ise fedakâr çiftçilerimizdir.

Dünya Çiftçiler Günü’nde, her zorluğa katlanarak vatan topraklarını koruyabilen, bu ülkede var olmamızı sağlayan, emeği ve alın teri ile üretimi sürdüren tüm çiftçilerimizi saygı ve minnet duygularımla selamlıyorum.

Üretimin ve çiftçilerimizin öneminin bilinciyle, çiftçi haklarını korumak ve geliştirmek adına atılacak adımların da büyük önem arz ettiğini belirtmek istiyorum.

Hasat döneminin başladığı şu günlerde hasat yapma olanağı bulunan üreticilerimize bereketli sezonlar dilerken, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum