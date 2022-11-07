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Cumhurbaşkanı Tatar, KTTO Londra Ofisini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Londra Ofisi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KTTO Londra Ofisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, eşi Sibel Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. 


Turgay Deniz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Londra Ofisinde görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Mayıs ayında açtıkları ofisin açılışına Sibel Tatar’ın geldiğini anımsattı, şimdi de yapılan ziyarete teşekkür etti. 

Amaçlarının, İngiltere’de iş yapan Kıbrıslı Türk iş adamlarını tespit etmek ve KKTC ile bir köprü kurmak olduğunu ifade eden Deniz, yarın resepsiyon vereceklerini ve iş insanlarıyla bir araya geleceklerini söyledi. 

Görüşmeler hakkında da bilgi veren Deniz, amaçlarının sadece sağlam bir köprü vazifesi kurmak, iş insanlarının sesi olmak ve sorunlarını iletmek olduğunu kaydetti. 

Kıbrıslı Türk iş insanlarının KKTC ile bağlılıklarını artırmak ve bağları koparmamak yanında İngiltere ile doğrudan ticaret yapmanın yollarını aradıklarını ifade eden Deniz, “Doğrudan ticaret ve uçuş yapabilmeyi hedefliyoruz” dedi, ayrıca seçme seçilme hakkı için güzel bir çalışma yapılabileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Londra’ya ofis açan odayı kutladı, kendisini ağırlayan yönetim kuruluna teşekkür etti. 

Garantör ülke Londra’nın Kıbrıs meselesini yakından bildiğini, ancak Kıbrıs Türk halkına haksızlıklar ve ambargolar ile engellemelerin devam ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı tanınma ve ambargoların kaldırılması çağrısı sonrası KKTC’nin daha da önem kazandığını kaydetti. 

İngiltere’nin yapabilecekleri olduğunu, büyük bir potansiyel olduğunu, direkt ticaretin geliştirilebileceğine işaret eden Tatar, ülkenin ve markaların değerinin arttığını, kendilerine düşenin, TC ile birlikte İngiliz hükümetiyle görüşmeleri artırmak olduğunu söyledi. 

Direkt uçuşlar ile ilgili çalışmalar olduğuna da işaret eden Tatar, Ticaret Odasının böyle bir merkezde ofis açması ve Londra'daki iş insanlarına “biz buradayız” mesajı vermesinin önemine vurgu yaptı. 

Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına verilecek desteğin önemine işaret eden Tatar, Ticaret Odasının başarılı bir irade ortaya koyduğunu ifade ederek, bu çerçevede odanın çalışmalarını takdir etti. 

Kıbrıslı Türklerin artık sınırları aştığını, varlığını, hedeflerini, sesini duyurmanın önemli olduğunu ifade eden Tatar, İngiltere’de çok başarılı iş insanları olduğunu, yeni fırsatlar arayan, yatırım yapanlar olduğunu, bu çerçevede onları cesaretlendirmenin yeni bir hedef olması gerektiğini söyledi. 

“Yeni fikirlerle yeni açılımlar yapılabilir” diyen Tatar, çok başarılı, teknolojiye ayak uyduran gençler olduğunu, bu yüzden yeni açılımların düşünülebileceğine işaret etti. 

“Her Kıbrıslı Türk’ün anavatanı KKTC devletidir” diyen Tatar, KKTC’nin her vatandaşını, her sevdalısını, hepsini kucakladıklarını, bir çatı altında buluşturmak istediklerini, çünkü potansiyel gücü KKTC için değerlendirebileceklerini kaydetti. 

Bu potansiyelin ülkenin zenginliği olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’nin kimsenin küçümseyemeyeceği bir potansiyel yakaladığına vurgu yaptı, Türkiye’nin de desteğiyle yollarında ilerlediklerini söyledi. 

Kuzey Kıbrıs’ın dünyanın turizm destinasyonları içinde yer aldığını ifade eden Tatar, ulaşım sıkıntılarına rağmen turizmde yakalanan başarıların, ticaret ve ekonomiye katkı sağladığını, geleceğe katkı yaptığını söyledi, çalışmalarında başarılar diledi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından KKTC Londra Temsilciliğini ziyaret etti. Burada görüşmeler yaptı, röportaj verdi. 

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