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Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, masa tenisinin genç yaşlardan itibaren yapılan sosyal, kültürel ve spor alanında güzel bir spor dalı olduğunu belirterek, federasyon yönetimine çalışmaları için teşekkür etti. KKTC’de her spor alanında kendini dünya standartlarında yetiştirebilen değerli ve yetenekli sporcularımızın olduğuna işaret ederek, ambargolara rağmen Türkiye’de ve Türkiye üzerinden masa tenisi alanında uluslararası temaslar olduğunu belirtti. KKTC’nin tanıtılması için bu temasların Kıbrıs Türk insanının özgüveni bakımından da önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Masa Tenisi Federasyonu’nun bu yöndeki çalışmalarının ve bina altyapısı gibi imkanlarının ülke çapında daha da gelişmesi için gerekenin yapılmasına yardımcı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası her alanda olduğu gibi masa tenisi spor dalında da hareketliliğin artacağına inanç belirtti.

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