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Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi’ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GİTYAD ile TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi iş birliği ile Celsus Business Center’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi iş birliği ile Celsus Business Center’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı etkinlikteki konuşmasında, KKTC’ye güvenilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu güvenin her geçen gün arttığını ve uluslararası kuruluşların ülkeye yatırım yapmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin yaptığınız girişimler sayesinde ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği hem de büyük başarılara imza atmış olan ve KKTC’ye inanmış olan sizin yakınlığınız, hepimizin gönlünde olan vatan sevgisinin bir yansımasıdır. 

Kendini geliştirmiş fikir ve bilim sahibi, ülkeye büyük hizmetler verebilecek potansiyelin burada olması, başlı başına zenginliğimizin bir ifadesidir. KKTC’nin ekonomik anlamda gelişmesine yönelik yapılacak olan engellemenin kabul görmediğini, dün bir araya geldiğim Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Judith Garber’a söyledim. 

Dünyanın her yerinden çeşitli firma yetkilileri, KKTC’de ticari ilişkilerini sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkemize direkt uçuşu vardır, dünya ile bağlantımız bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte hayallerimizi gerçekleştirmek, en büyük temennimizdir. KKTC’nin başarıya ulaşmaması için hiçbir neden yoktur. Çünkü biz inanç, yürek ve gönül coğrafyasındaki birliğimiz ile bütün engelleri aşabilecek potansiyele sahibiz. 

KKTC’yi her yerde savunuyoruz. Bizim bu ülkedeki varlığımızın teminatı ve geleceği, devletimizdir. Rum tarafının oyunu, bizi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası yapmaktır. Bu, hiçbir Kıbrıs Türkü’nün onay vereceği bir şey değildir. Ayrı bir devlet ve ayrı bir cumhuriyetiz. Biz bunu gördük bunu öğrendik. Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle siyasetimizi yürütmenin mutluluğu içerisindeyim. Hepinize teşekkür eder, başarılar dilerim.”

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