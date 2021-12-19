Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Ve Güzelyurt Bölgelerinde Yaşayan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Lalehan ve Beşgül ailelerinin evine yaptığı ziyarette, şehitleri ve yaşanılan acıları unutmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkına yaşatılan acılar ve bu topraklarda verdiğimiz mücadele unutulmaz. Biz şu anda bağımsızlık içinde yaşıyorsak; burada bir devlet ve bir cumhuriyet kurabilmişsek bu, şehitlerimiz sayesindedir. Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum” dedi.