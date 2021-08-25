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Cumhurbaşkanı Tatar Lefke Yardım ve Halk Derneği Yetkililerini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz ve asbaşkanı Emine Kamçı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Lefke Yardım ve Halk Derneği Yetkililerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz ve asbaşkanı Emine Kamçı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yardım kuruluşlarının önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Lefke halkının yaşadığı sorunların da en kısa sürede giderilmesine, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun yakın zamanda trafiğe güvenli bir şekilde açılmasına, adanın incisi Lefke'nin hak ettiği gibi bir ilçe olmasına ve diğer sorunların da çözümü için katkı koymaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Emel Yılmaz ise Dernek olarak Lefke’deki bazı sorunları dile getirerek gündeme taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

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