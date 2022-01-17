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Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da üreticilerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da üreticilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Lefkoşa Açık Pazar’da dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Lefkoşa Açık Pazar’da, dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. 
Esnaf ve üretici, bu soğuk kış gününde halkımız tarafından Lefkoşa Açık Pazar’a gösterilen yoğun ilgiden, halkımız ise pazardaki fiyatların ucuzluğundan memnun. Hem satış yapan esnafımızın, hem üreticimizin, hem de alışveriş yapan halkımızın yüzündeki gülümseme, günün en güzel armağanı oldu.
Her alanda üreterek dayanışma içerisinde bu topraklarda onurumuzla var olmaya, özgürce yaşamaya devam edeceğiz.”

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